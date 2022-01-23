Житель Коськово ударил бывшую жену ножом в шею на глазах у сына

По информации ivbg.ru, 22 января около 15:00 в полицию сообщили о семейной ссоре во дворе 17-этажного дома на улице Федора Котанова в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, 43-летний уроженец Азербайджана поссорился с бывшей супругой. На глазах их общего 11-летнего сына он несколько раз ударил 32-летнюю женщину ножом по лицу, шее и рукам.

Пострадавшая госпитализирована. Агрессор убежал, но спустя час сам пришел в отдел полиции Московского района. Установлено, что мужчина зарегистрирован в деревне Коськово Тихвинского района и в прошлом судим за кражу.