Стало известно, сколько хотят зарабатывать дворники в условиях дефицита кадров в Петербурге

Как сообщают «Невские Новости», зарплата дворника в Санкт-Петербурге растет, однако даже это не привлекает ищущих работу горожан, поскольку они хотят получать еще больше. На предложения о работе уборщиком снега откликаются единицы, а мегаполису нужны 10 тысяч человек.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий 20 января признал, что городу не хватает рабочей силы в уборке города от снега. По его словам, в первую очередь мегаполису не хватает дворников.

Повелий добавил, что дворников особенно не хватает в центральных районах, поскольку небольшие дворы убирать сложно, а вот на окраинах и в спальных районах техника может проехать.

Председатель жилищного комитета Олег Зотов уточнил, сколько дворников не хватает Петербургу. По его словам, если исходить из норматива, то городу требуется еще около 10 тыс. человек. Он добавил, что если ориентироваться на техническую потребность, которую сейчас испытывает мегаполис, то речь будет идти о гораздо меньших цифрах. Их еще предстоит определить.

Предлагаемая зарплата устроит всего 40 соискателей

Зарплата дворника в Петербурге за год существенно выросла, однако даже это не стимулирует жителей города искать себе такую работу. Большинство считает такой труд тяжелым, и просит за него гораздо больше, чем предлагают работодатели.

В пресс-службе hh.ru Северо-Запад объяснили НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, что за первые три недели января 2022 года работодателям Петербурга потребовалось более 500 дворников. Это на 115 % больше, чем в декабре 2021 года, и на 125 % больше, чем в начале января 2021 года. В целом с начала календарной зимы (с декабря 2021) работодателям города потребовалось более 1000 дворников.

Как правило петербургские компании предлагают дворникам среднюю зарплату на уровне 34 тыс. 500 рублей. По сравнению с прошлогодними значениями средний доход дворника вырос сразу на 18 % или 5 тыс. 500 рублей.

Такая зарплата в целом устраивает 40 % соискателей-петербуржцев, которые планируют устроиться дворниками в ближайшее время. Однако еще 60 % кандидатов хотят получать больше — от 40 до 60 тыс. рублей.

Один-два отклика на вакансию

Как уточнили в пресс-службе hh.ru Северо-Запад, несмотря на большой рост числа предложений о работе, местные соискатели пока массово не стремятся выходить на рынок труда в поиске новой работы или менять род деятельности. На одну вакансию дворника в Петербурге в среднем откликаются около одного-двух кандидатов, что гораздо ниже нормы.

Исходя из этого закрытие вакансии дворника может затягиваться на длительное время — от одной до трех недель и даже больше. Кроме этого, для этой сферы характерна текучка кадров. Вакансии закрываются, однако работники, скорее всего, долго не задерживаются в компании из-за недовольства большим объемом работы и низкой оплатой труда.

Любопытно, что дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, потому что прирост зарплат текущим сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции.

Бороться со снегом все тяжелее

Дефицит дворников на петербургских улицах в декабре и первой половине января в полной мере ощутил на себе каждый житель города. В моменты сильных снегопадов в мегаполисе было не пройти и не проехать, а автомобили приходилось откапывать. Когда на берега Невы приходила оттепель, то улицы превращались в настоящие ледяные катки с лужами.

Десятки петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек, а также получили травмы после падений на скользких тротуарах. Некоторые происшествия в итоге обернулись уголовными делами. Прокуратура начала десятки проверок из-за плохой уборки в городе.

Хотят создать единое госпредприятие

Смольный обязан был предпринять какие-то меры, и в итоге сделал это. Накануне, 20 января, стало известно, что уборкой снега на внутриквартальных территориях Петербурга со следующего года будет заниматься государственное бюджетное учреждение (ГБУ), в которое войдут районные жилищные агентства.

По словам вице-губернатора города Анатолия Повелия, новшество переняли у москвичей. Оно должно кардинально изменить подход к выбору подрядчиков и повысить ответственность исполнителей.

Чиновник добавил, что к выполнению государственного заказа по зимнему содержанию жилых дворов специалисты созданного предприятия не смогут относиться спустя рукава, поскольку контроль будет тотальным.