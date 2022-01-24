В Санкт-Петербурге один из рынков временно прекратил работу

Рынок был закрыт на «санитарную неделю».
По информации телеграм-канала Питерская Булка, власти закрыли Кузнечный рынок на «санитарную неделю». Причиной введения такой недели стала передача новому владельцу — Центру контроля качества товаров.
Отмечается, что в планах на рынке должны были создать современное пространство, как на Василеостровском рынке, но не нашелся инвестор.
Рынок будет работать в прежнем формате и откроется в пятницу.
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