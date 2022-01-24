Неимоверный рост заболеваемости: на 24 января в Ленобласти зафиксированы 728 новых случая COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 728 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 24 января.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+14), Пикалёво (+3), Ефимовский (+2), Большой Двор (+1), Лидь (+1).

Волосовский район: Волосово (+6), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Извара (+1), Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1), Захонье (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1), Калитино (+1), 81-й километр (+1), Заполье (+1), Рабитицы (+2).

Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+35), Всеволожск (+46), Кудрово (+13), Янино-1 (+6), Новое Девяткино (+4), Разметелево (+1), поселок Щеглово (+3), деревня Щеглово (+1), Сертолово (+7), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), Ганнибаловка (+1), им. Морозова (+4), Ковалево (+1), Старая (+6), Вартемяги (+4), Токсово (+1), Борисова Грива (+2), Романовка (+9), Бугры (+4), Агалатово (+2), Юкки (+2), им. Свердлова (+11), Ириновка (+1), Дубровка (+3), Дунай (+2), Павлово (+2), Углово (+1), Вирки (+1), Рахья (+3), Лупполово (+1), Новое Токсово (+1), Заневка (+1), Верхние Осельки (+1), Мистолово (+1), Касимово (+1), Малая Романовка (+1), Невский Парклесхоз (+1), Лехтуси (+1), КП Родные просторы (+1).

Выборгский район: Выборг (+45), Гончарово (+1), Первомайское (+7), Рощино (+25), Советский (+1), Светогорск (+8), Поляны (+1), Коробицыно (+6), Сосновый Бор (+1), Цвелодубово (+3), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Лесогорский (+1), Вещево (+1), Пески (+1), Свободное (+1), Огоньки (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+31), Тайцы (+3), Войсковицы (+2), Сиверский (+8), Малое Верево (+4), Коммунар (+8), Новый Свет (+2), Куровицы (+1), Старосиверская (+1), Сяськелево (+2), Семрино (+3), Большое Верево (+1), Мины (+1), Торфяное (+2), Лукаши (+2), Вайя (+2), Массив Ухта; СТ Леноблстрой (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+24), Котельский (+1), Большой Луцк (+1), Большая Пустомержа (+2), Вассакара (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+39), Пчева (+3).

Кировский район: Кировск (+13), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+4), Приладожский (+1), Павлово (+1), Молодцово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+13), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+1), Андреевщина (+1).

Ломоносовский район: Михайловская (+1), Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+3), Новогорелово (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+4), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Келози (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+2), Дубки (+1), Кипень (+1), Подмошье (+1), Марьино (+1).

Лужский район: Луга (+21), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+2), Толмачёво (+1), Осьмино (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1), Саба (+1), Городок (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+12), Вознесенье (+1), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+12), Снегиревка (+3), Севастьяново (+4), Громово (+2), Громово (+1), Борисово (+1), Кузнечное (+3), Мичуринское (+2), Починок (+2), Раздолье (+2), Ларионово (+1), Запорожское (+4).

Сланцевский район: Сланцы (+16), Гостицы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+11), Шугозеро (+1), Имолово (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+25), Тельмана (+7), Никольское (+16), Ульяновка (+1), Федоровское (+2), Рябово (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+3), Аннолово (+1), Войскорово (+1).