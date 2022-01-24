Жители Ленобласти смогут попасть в офисы ЕИРЦ только по предварительной записи

С понедельника, 24 января, на очный прием в офисы ЕИРЦ в Ленобласти можно попасть только по предварительной записи.

Такие меры связаны с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Записаться на прием можно по телефону или по электронной почте. Во время посещения офисов необходимо соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

В ЕИРЦ напоминают, что большая часть услуг доступна через дистанционные сервисы.

В Ленобласти за последние сутки произошел взрывной рост заболеваемости: зафиксировано 728 новых случая COVID-19.