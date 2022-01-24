Команда из Соснового Бора прошла в Высшую лигу КВН

Команда из Соснового Бора Ленобласти громко заявили о себе на фестивале «КиВиН — 2022», который в 33-й раз состоялся в Сочи.

«Атомная сборная» прошла в Высшую лигу КВН. В состав команды входят Александр Товаров, Филипп Исаченко, Иван Теруков, Игорь Овчинников, Даниил Мулкиджанян, Феликс Лиджиев, Константин Ли, Ксения Винокурова и два Александра Никонова.

«Настрой у всей команды великолепный, это мечта всей жизни, теперь надо выигрывать. Мы благодарим Ленинградскую атомную станцию и всех сосновоборцев, которые подерживают нас!» — Рассказал капитан команды Александр Товаров.

Всего в Высшей лиге КВН выступит 25 команд из разных городов России и Казахстана.