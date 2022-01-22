Жительница поселка Воейково поучаствовала в «Поле чудес»

Эфир программы «Поле Чудес», в котором приняла участие жительница поселка Воейково Всеволожского района Ленобласти, вышел на телеэкраны в пятницу, 21 января.

Вместе с ней на передачу приехал ансамбль русской музыки и песни «Узорица», который выступил для всех участников и ведущего. Также со стихотворениями к Леониду Якубовичу вышли дочка и сын жительницы Ленобласти.