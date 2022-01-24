Утонувшую в проруби в Ленобласти женщину начали искать с помощью подводного аппарата

Также женщину будут искать добровольцы из Москвы.
Так, утром 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти местная жительница нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась.
Тело женщины сейчас ищут с помощью подводного аппарата RovBuilder. Устройство поможет получить точную визуальную информацию. Также оно сделает видеозапись для дальнейших исследований.
В тоже время в Ленобласть направили водолазов из Ивановской области и Москвы в помощь местным спасателям. Они должны приступить к поискам уже сегодня, 24 января.
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22.01.2022 977