Утонувшую в проруби в Ленобласти женщину начали искать с помощью подводного аппарата

Также женщину будут искать добровольцы из Москвы.

Так, утром 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленобласти местная жительница нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась.

Тело женщины сейчас ищут с помощью подводного аппарата RovBuilder. Устройство поможет получить точную визуальную информацию. Также оно сделает видеозапись для дальнейших исследований.

В тоже время в Ленобласть направили водолазов из Ивановской области и Москвы в помощь местным спасателям. Они должны приступить к поискам уже сегодня, 24 января.