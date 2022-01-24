Кот Апельсин из Ломоносовского района отмечен на федеральном уровне

По охране репродуктивного здоровья подростков, символом которого стал кот Апельсин, отмечен на федеральном уровне.

«Подростки, живущие в сельской местности, действительно ощущают нехватку достоверной информации по интересующим их вопросам. Наш «Кот Апельсин» и замечательные доктора проекта помогают детям снять страх перед этой темой и получить действительно экспертную информацию и медицинскую помощь», ― рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям комитета по здравоохранению Ленобласти Светлана Николаева.

Проект «Здоровое детство», символом которого стал кот по кличке Апельсин, стартовал еще в сентябре. Вместе со специалистами путешествовать из школы в школу будет и игрушечный кот Апельсин. В течение учебного года проект побывает во всех школах района.

Отмечается, что после лекций явка подростков на осмотр специалистами повысилась с 56% до 94%. Постановка на диспансерный учет выросла с 43% до 78%, а повторная явка к докторам ― с 13% до 56%.