Фото: таксист снес двух пешеходов на зебре в Кудрово

Автор: Анастасия Щербакова
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Накануне утром водитель такси сбил мужчину и женщину на пешеходной зоне. Обоим пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Фото: таксист снес двух пешеходов на зебре в Кудрово такси, сбил людей, Ленобласть, Кудрово, ДТП, Всеволожский район, авария
Фото: таксист снес двух пешеходов на зебре в Кудрово такси, сбил людей, Ленобласть, Кудрово, ДТП, Всеволожский район, авария

Кадрами с места происшествия поделился очевидец. Как стало известно, ДТП произошло 24 января, в районе 9:30 утра на улице Областной в Кудрово.

Их было человек десять. Основная масса уже перешла, а эти двое были последними. Я зашла в автобус, и, пока оплачивала проезд водителю, таксист наехал на эту пару, — рассказала свидетель аварии.

К месту ДТП незамедлительно прибыли ДПС и скорой помощи. Женщина получила легкие травмы 0 почти сразу после столкновения она могла шевелиться и сидеть. Мужчине досталось больше, на кадрах он лежит у машины такси совсем не двигаясь.

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Фото: таксист снес двух пешеходов на зебре в Кудрово такси, сбил людей, Ленобласть, Кудрово, ДТП, Всеволожский район, авария
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