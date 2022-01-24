Об утонувшей в Оредеже женщине рассказали в Британии

Трагическая история из Ленинградской области шокировала жителей Британии. На популярном англоязычном ресурсе вышла статья о роковом прыжке Анны Усковой в прорубь.

Материал об Анне Усковой, утонувшей в проруби в районе деревни Выра 19 января, появился на сайте британского таблоида Daily Mail 24 января.

Иностранные журналисты рассказали пользователям обстоятельства трагедии — что «женщина-юрист погибла на глазах у своих маленьких детей, прыгнув в русскую прорубь, чтобы отметить Крещение».

Юрист из Санкт-Петербурга планировала окунуться в прорубь. Это — традиция в честь христианского православного Богоявления. Ей ежегодно следуют сотни тысяч русских верующих, которые считают, что в этот день вода освящена и обладает особыми лечебными свойствами, — содержится в тексте мартериала Daily Mail.

Ранее ivbg.ru публиковал видео рокового прыжка Анны Усковой. Смотреть слабонервным не рекомендуется.