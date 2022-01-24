Минздрав России одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 у детей

Минздрав России выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для детей.

Об этом следует из данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.

Отмечается, что цель клинического исследования — «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак М», комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у детей».