Актер из «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс заступился за Джоан Роулинг

Британский актер Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в саге о Гарри Поттере, прокомментировал споры, развернувшиеся вокруг Дж.К. Роулинг после ее комментариев на тему трансгендеров и половой идентификации. В интервью, на просьбу высказать свое мнение по поводу слов создательницы Гарри Поттера, актер отказался поддерживать растущую критику и указал на позитивные гуманитарные усилия, которые отстаивала Роулинг.
Также Айзекс считает, что сможет занять определенную позицию только после откровенного, открытого обмена мнениями с Роулинг: «Так что, несмотря на то, что она сказала несколько очень противоречивых вещей, я не собирался набрасываться на нее со всех сторон, чтобы побольнее ударить, не поговорив с ней, чего мне еще не удалось», добавил актер.
Напомним, что летом 2020 года Роулинг высказалась о важности понятия «пол» в социальных сетях, что вызвало бурю негодования со стороны представителей LGBTQ-сообщества. Ее заявления вызвали большой раскол среди фанатов Гарри Поттера и привели к тому, что такие актеры, как Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, выступили с заявлениями на фоне негативной реакции.