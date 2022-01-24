Актер из «Гарри Поттера» Джейсон Айзекс заступился за Джоан Роулинг

Британский актер Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в саге о Гарри Поттере, прокомментировал споры, развернувшиеся вокруг Дж.К. Роулинг после ее комментариев на тему трансгендеров и половой идентификации. В интервью, на просьбу высказать свое мнение по поводу слов создательницы Гарри Поттера, актер отказался поддерживать растущую критику и указал на позитивные гуманитарные усилия, которые отстаивала Роулинг.

— О Джо много чего можно рассказать… Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, говорить о них, потому что это настоящее минное поле. Одна из вещей, которую люди тоже должны знать о ней — не в качестве контраргумента, — это то, что она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей через свою благотворительную организацию Lumos. И это, безусловно, хорошо. Многие из нас, актеров «Гарри Поттера», были в этом задействованы и видели на месте ту работу, которую они выполняют, — в частности сказал Айзекс.

Также Айзекс считает, что сможет занять определенную позицию только после откровенного, открытого обмена мнениями с Роулинг: «Так что, несмотря на то, что она сказала несколько очень противоречивых вещей, я не собирался набрасываться на нее со всех сторон, чтобы побольнее ударить, не поговорив с ней, чего мне еще не удалось», добавил актер.

Напомним, что летом 2020 года Роулинг высказалась о важности понятия «пол» в социальных сетях, что вызвало бурю негодования со стороны представителей LGBTQ-сообщества. Ее заявления вызвали большой раскол среди фанатов Гарри Поттера и привели к тому, что такие актеры, как Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, выступили с заявлениями на фоне негативной реакции.