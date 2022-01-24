В Петербурге заметили краснокнижного орлана-белохвоста — фото

Редкую птицу, занесенного в Красные книги Петербурга и Ленобласти, заметили в Кировском районе Северной Столицы в минувшие выходные.

Орлана-белохвоста запечатлел фотограф Антон Кубышкин, ккадры появились в сообществе «Птицы СПб и России» в ВК.

Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»/«ВКонтакте»

Фотограф рассказал, что вокруг орлана бегали и летали вороны. Он предположил, что они хотели подобрать остатки добычи, которую поймал орлан. А когда одна из ворон его окончательно утомила, он взмахнул крыльями и улетел в сторону Приморского района.