В Петербурге заметили краснокнижного орлана-белохвоста — фото

Редкую птицу, занесенного в Красные книги Петербурга и Ленобласти, заметили в Кировском районе Северной Столицы в минувшие выходные.
Орлана-белохвоста запечатлел фотограф Антон Кубышкин, ккадры появились в сообществе «Птицы СПб и России» в ВК.
Фото: Антон Кубышкин/«Птицы СПб и России»/«ВКонтакте»
Фотограф рассказал, что вокруг орлана бегали и летали вороны. Он предположил, что они хотели подобрать остатки добычи, которую поймал орлан. А когда одна из ворон его окончательно утомила, он взмахнул крыльями и улетел в сторону Приморского района.
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