Петербургское метро станет бесплатным на три дня ветеранов войны

Акция будет приурочена к празднованию 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

В честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков, поездки в метро для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны с 26 по 28 января будут бесплатными.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Кроме того, бесплатно попасть в метро смогут и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Основанием для бесплатного проезда являются удостоверение ветерана, удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, — рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен».