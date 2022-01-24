На улице Столичной в Кудрово готовится к открытию детский садик

Комитет госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест по адресу Кудрово улица Столичная дом 13

Общий метраж здания, построенного по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги» компанией «ТИН Групп», составил 3 767 м2. Детский сад рассчитан на 8 отдельных групп для детей от трех до семи лет.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл в Кудрово новую школу на 1100 мест и детский сад, рассчитанный на 160 воспитанников. А новая поликлиника в Кудрово будет достроена весной 2022 года.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.