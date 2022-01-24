Приезжий из другого региона 21-летний молодой человек прокатился на арендном авто и получил сразу три административных статьи. Также ему может грозить уголовная ответственность.

Видео жесткого задержания лихача появилось в паблике Дорожный инспектор 24 января. На кадрах молодой человек, закованный в наручники, лежит на спине и извиняется перед сотрудниками ГИБДД, от которых он пытался уехать, а позже и задавить.

Кроме того, задержанный не имеет водительских прав и уже ранее привлекался по данной статье. Машину он арендовал на документы своей девушки, чего она и не знала.

На данный момент на молодого человека составлено три административных протокола. Однако теперь ему может грозить и уголовная ответственность по статье об угоне. С такой инициативой выступил представитель каршеринга.