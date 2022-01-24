Число заражений Covid-19 среди детей в Петербурге бьет рекорды

В Петербурге стремительно растет госпитализация детей больных коронавирусом.

Об этом в понедельник, 24 января поделились в комитете по здравоохранению.

Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей, – уточнили в комитете.

Чтобы справиться с такой нагрузкой, детская больница им. Филатова будет полностью переведена в режим приема детей с Covid-19. Также рассматривается возможность увеличить койки и в Педиатрическом университете.