Главную городскую ель демонтируют в Санкт-Петербурге

Дерево распилят, а из досок создадут сувенирные настенные часы.

По информации издания «Петербургский дневник», на Дворцовой площади проходят работы по демонтажу городской ели.

Так, снимаются гирлянды, серпантин, ёлочные игрушки и макушка. Также вокруг величественного дерева убираются декоративные островки.

После вышеперечисленных работ произойдет спиливание веток, а из ствола дерева сделаю сувенирные настенные часы.