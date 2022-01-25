Главную городскую ель демонтируют в Санкт-Петербурге

Дерево распилят, а из досок создадут сувенирные настенные часы.
По информации издания «Петербургский дневник», на Дворцовой площади проходят работы по демонтажу городской ели.
Так, снимаются гирлянды, серпантин, ёлочные игрушки и макушка. Также вокруг величественного дерева убираются декоративные островки.
После вышеперечисленных работ произойдет спиливание веток, а из ствола дерева сделаю сувенирные настенные часы.
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01.11.2021 422