В настоящее время мужчина задержан.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в августе в полицию обратилась детский психолог. По словам женщины в квартире на Парашютной неизвестный мужчина совращал четырёхлетнюю девочку.
Позднее следствие выяснило, что 73-летнего валторнист Анатолий Васильевич занимался сексуальныс развращением ребёнка — в квартире и на даче в Рощино.
Отмечается, что вечером 24 января музыканта отправили в ИВС. Возбужденно уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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18.01.2022 251