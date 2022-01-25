В настоящее время мужчина задержан.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в августе в полицию обратилась детский психолог. По словам женщины в квартире на Парашютной неизвестный мужчина совращал четырёхлетнюю девочку.

Позднее следствие выяснило, что 73-летнего валторнист Анатолий Васильевич занимался сексуальныс развращением ребёнка — в квартире и на даче в Рощино.

Отмечается, что вечером 24 января музыканта отправили в ИВС. Возбужденно уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».