Петербургского заслуженного артиста подозревают в педофилии

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В настоящее время мужчина задержан.

c9c79a05-c023-493b-a911-b49a811c9395
Источник: https://t.me/mashmoyka

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, в августе в полицию обратилась детский психолог. По словам женщины в квартире на Парашютной неизвестный мужчина совращал четырёхлетнюю девочку.

Позднее следствие выяснило, что 73-летнего валторнист Анатолий Васильевич занимался сексуальныс развращением ребёнка — в квартире и на даче в Рощино.

Отмечается, что вечером 24 января музыканта отправили в ИВС. Возбужденно уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Вам будет интересно
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов. Закон был внесен осенью 2021 года депутатами...
18.01.2022 251
Автор