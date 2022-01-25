В Выборге 17-летняя студентка госпитализирована с отравлением

По информации ivbg.ru, 17-летняя студентка из Выборга, предположительно, отравилась жаропонижающим.

Ее госпитализировали бригадой скорой помощи из квартиры пятиэтажного жилого дома на Ленинградском шоссе в Выборге. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Семья несовершеннолетней полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Девочка во время учебы живет с бабушкой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.