В Выборге 17-летняя студентка госпитализирована с отравлением

По информации ivbg.ru, 17-летняя студентка из Выборга, предположительно, отравилась жаропонижающим.
Ее госпитализировали бригадой скорой помощи из квартиры пятиэтажного жилого дома на Ленинградском шоссе в Выборге. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
Семья несовершеннолетней полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Девочка во время учебы живет с бабушкой.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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25.01.2022 21