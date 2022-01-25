Инвалид избил соседа по палате капельницей в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесли приговор инвалиду Руслану И., который в ноябре 2021 года устроил в больнице драку капельницей.

Мужчина лежал в 33-й больнице Колпинского района и поссорился с соседом по палате. В ходе ссоры он выхватил у оппонента из рук стойку для капельницы и избил ею по рукам, ногам и спине.

На фоне бывших ранее проблем с законом и III группы инвалидности агрессору назначили два года условно с испытательным сроком два года и возмещение морального вреда в 100 тысяч рублей.