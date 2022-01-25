Под Выборгом поймали троих нарушителей запрета выхода на лед

В Выборгском районе Ленобласти полиция поймала троих мужчин, которые решили покататься на транспорте по льду Финского залива, несмотря на запрет.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО, одного из них задержали на территории бухты Хейнлахти Выборгского залива. 45-летний местный житель выехал на лед на мотобуксировщике. У бухты Балтиец задержали 58-летнего петербуржца на снегоходе и 59-летнего мужчину на квадроцикле.

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В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Отметим, что с начала введения запрета выхода на лед в Петербурге было выявлено 52 нарушения, в Ленобласти — девять.