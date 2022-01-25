Тетя провалившегося под лед мальчика в Новосаратовке пыталась спасти его

Женщина сама чуть не утонула.

Источник: https://t.me/mashmoyka Источник: https://t.me/mashmoyka

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, женщина гуляла с мальчиком и его братом, не уследила за ребёнком и сама едва не утонула.

Тётя мальчиков забрала их из частной школы (сама тоже работает учителем). После девушка пошла погулять с детьми по берегу Невы. Когда она отвлеклась, Рома прыгнул на лёд и провалился.

Девушка попыталась его вытащить, но тоже провалилась в полынью — Ксению спасли соседи. Мальчика до сих пор не нашли.