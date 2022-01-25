Тетя провалившегося под лед мальчика в Новосаратовке пыталась спасти его

Женщина сама чуть не утонула.
Источник: https://t.me/mashmoyka
Источник: https://t.me/mashmoyka
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, женщина гуляла с мальчиком и его братом, не уследила за ребёнком и сама едва не утонула.
Тётя мальчиков забрала их из частной школы (сама тоже работает учителем). После девушка пошла погулять с детьми по берегу Невы. Когда она отвлеклась, Рома прыгнул на лёд и провалился.
Девушка попыталась его вытащить, но тоже провалилась в полынью — Ксению спасли соседи. Мальчика до сих пор не нашли.
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24.01.2022 83