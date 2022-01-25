Тетя провалившегося под лед мальчика в Новосаратовке пыталась спасти его

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Женщина сама чуть не утонула.

Тетя провалившегося под лед мальчика в Новосаратовке пыталась спасти его Россияне, Россия, родственники, родители, происшествие, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, Поселок Новосаратовка, подростки, Ленобласть, детиИсточник: https://t.me/mashmoyka
Тетя провалившегося под лед мальчика в Новосаратовке пыталась спасти его Россияне, Россия, родственники, родители, происшествие, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, Поселок Новосаратовка, подростки, Ленобласть, детиИсточник: https://t.me/mashmoyka

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, женщина гуляла с мальчиком и его братом, не уследила за ребёнком и сама едва не утонула.

Тётя мальчиков забрала их из частной школы (сама тоже работает учителем). После девушка пошла погулять с детьми по берегу Невы. Когда она отвлеклась, Рома прыгнул на лёд и провалился.

Девушка попыталась его вытащить, но тоже провалилась в полынью — Ксению спасли соседи. Мальчика до сих пор не нашли.

Вам будет интересно
В Новосаратовке продолжаются поиски 7-летнего мальчика, провалившегося под лед
Накануне вечером стало известно о несчастном случае во Всеволожском районе Ленобласти. Поиски ребенка до сих пор продолжаются. Как информирует региональный МЧС...
24.01.2022 83
Автор