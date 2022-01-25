Суд обязал «Леноблводоканал» обеспечить Коськово качественной питьевой водой

По информации ivbg.ru, тихвинская прокуратура проверила качество питьевой воды в деревне Коськово. Лабораторные исследования показали, что она не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей.
В частности, содержание железа в воде, ее цветность и мутность превышают допустимый уровень.
Прокурор обратился с иском в суд с требованием к ГУП «Леноблводоканал» обеспечить соответствие качества питьевой воды в деревне Коськово. Тихвинский суд признал требования прокурора законными и обоснованными.
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23.01.2022 152