Суд обязал «Леноблводоканал» обеспечить Коськово качественной питьевой водой

По информации ivbg.ru, тихвинская прокуратура проверила качество питьевой воды в деревне Коськово. Лабораторные исследования показали, что она не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей.

В частности, содержание железа в воде, ее цветность и мутность превышают допустимый уровень.

Прокурор обратился с иском в суд с требованием к ГУП «Леноблводоканал» обеспечить соответствие качества питьевой воды в деревне Коськово. Тихвинский суд признал требования прокурора законными и обоснованными.