Тела двух человек и бутылку водки обнаружили в Красносельском районе Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Двое пожилых людей скончались в квартире на проспекте Кузнецова в Петербурге при неизвестных обстоятельствах. Рядом с телами нашли бутылку спиртного.

Минувшим  вечером тела 69-летней женщины и 54-летнего мужчины нашли в квартире 5-этажного дома в Красносельском районе Петербурга. Тревогу забила знакомая умерших , которая не могла попасть в квартиру. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в двухкомнатной квартире два трупа.

Со слов родственников, пара злоупотребляла алкоголем. С места происшествия были изъяты бутылка водки и рюмка. Оба трупа направлены морг для установления причины смерти.

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08.12.2021 591
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