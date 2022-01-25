Тела двух человек и бутылку водки обнаружили в Красносельском районе Петербурга

Двое пожилых людей скончались в квартире на проспекте Кузнецова в Петербурге при неизвестных обстоятельствах. Рядом с телами нашли бутылку спиртного.
Минувшим вечером тела 69-летней женщины и 54-летнего мужчины нашли в квартире 5-этажного дома в Красносельском районе Петербурга. Тревогу забила знакомая умерших , которая не могла попасть в квартиру. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в двухкомнатной квартире два трупа.
Со слов родственников, пара злоупотребляла алкоголем. С места происшествия были изъяты бутылка водки и рюмка. Оба трупа направлены морг для установления причины смерти.
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