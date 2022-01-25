В Татьянин день Сбербанк раскрыл студентам СЗФО рецепт успешных стартапов

Ко Дню студента Сбер провёл образовательный онлайн-марафон на тему создания эффективных стартапов и инновационного предпринимательства. В нём приняли участие более 2000 человек из ведущих вузов и ссузов Северо-Западного региона.

Эксперты в сфере бизнеса и образования вместе со студентами разобрали интересные стартап-кейсы, проанализировали риски, а также раскрыли секреты успешного развития своего дела.

Совет о том, с чего начать свой первый бизнес-проект и как попробовать себя в роли предпринимателя, слушателям дала Алина Мяло – руководитель направления молодежных акселераторов Сбера. Она рассказала об акселераторе SberStudent с образовательным контентом мирового уровня от Stanford Online, и как в нём участвовать.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо мотивировал студентов быть смелыми и настойчивыми в воплощении бизнес-идей:

«Многие ребята стремятся стать финансово независимыми гораздо раньше, чем получат профессиональное образование. В этом им зачастую помогают интернет и технологии, которые не требуют больших вложений. Главное – это упорство, креатив и желание учиться новому постоянно: в учебных заведениях, на образовательных курсах, по опыту успешных предпринимателей. И мы готовы в этом помогать».

Партнёром онлайн-встречи стало молодежное сообщество ПРОСТО. Это проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.