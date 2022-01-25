Двоих человек с множественными травмами госпитализировали после ДТП в Ломоносовском районе

Серьёзная авария произошла в Ломоносовском районе накануне вечером. У двух пострадавших обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

О происшествии стало известно порталу 78.ru. Предварительно известно, что в ДТП попали два автомобиля марок Mazda и Peugeot в районе деревни Аропаккузи. Результатом столкновения стали травмы у двух человек. У одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, второй получил сотрясение головного мозга.

Также у 37-летнего водителя диагностированы ушиб грудной клетки, перелом ребра и тупая травма живота, у его 43-летней пассажирки — рвано-ушибленная рана в области головы и перелом рёбер с двух сторон.