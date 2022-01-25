Смольный назвал условие отмены QR-кодов в Петербурге

Отмену QR-кодов о вакцинации в Петербурге начнут обсуждать только при улучшении эпидемиологической обстановки.
Об этом во вторник, 25 января пишут Невские новости со ссылкой на выступление первого замглавы комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Александра Ситова. Это он озвучил на конференции «Бизнес и власть».
Мы слышим бизнес, как только «омикрон» будет стабилизирован, мы будем обсуждать отмену QR-кодов. Тем более что они есть у 80 % взрослого населения, —заявил чиновник.
Тем временем, в Ленобласти за последние сутки выявили рекордные 809 новых случаев COVID-19.
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