Пенсионер выстрелил в работника автосервиса из-за некачественного ремонта в Петербурге

В Санкт-Петербурге 77-летнему пенсионеру предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.
По версии следствия, 21 января около одного из домов на Хасанской улице обвиняемый из-за претензий к некачественному ремонту автомобиля выстрелил из револьвера в работника автосервиса.
Пострадавший выжил, ему оказали помощь на месте. Следственные действия продолжатся.
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25.01.2022 83