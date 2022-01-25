Пенсионер выстрелил в работника автосервиса из-за некачественного ремонта в Петербурге

В Санкт-Петербурге 77-летнему пенсионеру предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.

По версии следствия, 21 января около одного из домов на Хасанской улице обвиняемый из-за претензий к некачественному ремонту автомобиля выстрелил из револьвера в работника автосервиса.

Пострадавший выжил, ему оказали помощь на месте. Следственные действия продолжатся.