Пенсионер выстрелил в работника автосервиса из-за некачественного ремонта в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Санкт-Петербурге 77-летнему пенсионеру предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.  

По версии следствия, 21 января около одного из домов на Хасанской улице обвиняемый из-за претензий к некачественному ремонту автомобиля выстрелил из револьвера в работника автосервиса.

Пострадавший выжил, ему оказали помощь на месте. Следственные действия продолжатся.

Вам будет интересно
Пенсионер выстрелил в работника автосервиса из-за некачественного ремонта в Петербурге Санкт-Петербург
Мигрант в розыске задержан за изнасилование в Ломоносовском районе 10 лет назад
По информации ivbg.ru, 24 января около 01:00 в аэропорту «Пулково» задержан 35-летний гражданин Таджикистана. При проверке документов выяснилось, что его искали более...
25.01.2022 83
Автор