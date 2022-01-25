В Петербурге с 28 января вводят новые ковид-ограничения

Руководство города внесло изменения в «коронавирусное» постановление, ужесточив ограничения из-за распространения Covid-19.

Об этом вечером, 25 января, пишет Фонтанка со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

С 28 января по 13 февраля на дистанционный формат переходят все кружки дополнительного образования, которые проходят вне стен школ. Это касается как государственных, так и частных программ.

Временно приостановят очные занятия в секциях, кружках и студиях для несовершеннолетних. Людям младше 18 лет в этот период будет закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые ледовые катки, океанариумы, а также на досуговые и развлекательные объекты и спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.