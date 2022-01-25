Порядка 25 тысяч жителей Отрадного остались без воды в квартирах

В городе Отрадное Кировского района Ленобласти произошла крупная авария на коммуникациях. Для устранения последствий тысячи жителей были отключены от холодного водоснабжения.

Исполняющий обязанности главы города Александр Морозов вечером, 25 января, опубликовал видео прорыва трубы на улице Гагарина в Отрадном. Видео с места ЧП чиновник разместил в своем аккаунте в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Морозов (@alexsergmor)

Прибыл на место аварии , здесь случился прорыв трубы. Все службы уже на месте, Водоканал сказал, что проблему устранят в течение 5-6 часов, но для этого отключат водоснабжение. Лично контролирую ситуацию, буду держать вас в курсе, — сообщил глава города.

Также он уточнил, что будет отключена как холодна, так и горячая вода. На аварийные работы у рабочих уйдет несколько часов.