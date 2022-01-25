Врач предупредила о неточности домашних тестов на коронавирус

На точность результатов таких тестов влияет то, как их делают. В домашних условиях пациенты, как правило, не могут провести процедуру правильно, считает врач-инфекционист Галина Гольцман.

Комментарий эксперта привели РИА Новости во вторник, 25 января. Гольцман поделилась, что домашние тесты на ковид менее точны из-за его неправильного применения. При самостоятельном тестировании пациенты ограничиваются только носом, но тест на антиген менее чувствителен, чем ПЦР-тест.

Есть люди, которые делают тест неправильно. Нужно брать тест не только в носу. Те, кто ограничивается одним носом, изначально теряют определённый процент положительности. Нужно обязательно брать тест в горле с двух сторон, потом в носу. Неважно, что на инструкции нарисован только нос, нужно и в горло, — сказала врач.