В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Охотникам за северным сиянием удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
Фото - Катя Стрельникова, Дарина Соболь

Также северное сияние наблюдали жители деревни Ириновка во Всеволожском районе.

В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
Фото - Anastasia @mr_cotsvel
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В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние - фото северное сияние, Ленобласть, Ладожское озеро
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