В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.
Охотникам за северным сиянием удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Фото - Катя Стрельникова, Дарина Соболь
Также северное сияние наблюдали жители деревни Ириновка во Всеволожском районе.
Фото - Anastasia @mr_cotsvel
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25.01.2022 146