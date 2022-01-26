В небе над Ладожским озером наблюдали северное сияние — фото

В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Охотникам за северным сиянием удалось заснять сполохи в небе над Ладожским озером. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Фото - Катя Стрельникова, Дарина Соболь

Также северное сияние наблюдали жители деревни Ириновка во Всеволожском районе.

Фото - Anastasia @mr_cotsvel