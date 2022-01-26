Из-за вспышки «омикрона» правительство отдаст часть своего автопарка в районные больницы

Автор: Гузель Галимова
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Из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом в Ленобласти правительство временно передаст до 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы.

Такие меры приняты на первом этапе. Если выделенный транспорт будет полностью загружен, то власти готовы выделить еще дополнительный, сообщает Online47.

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