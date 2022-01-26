Из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом в Ленобласти правительство временно передаст до 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы.

Такие меры приняты на первом этапе. Если выделенный транспорт будет полностью загружен, то власти готовы выделить еще дополнительный, сообщает Online47.

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В Ленобласти за неделю количество заболевших Covid-19 увеличилось в три раза. Только за последние сутки в Ленобласти было зафиксировано 809 новых случаев. В связи с этим регион ужесточил короновирусные ограничения.