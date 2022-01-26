В Отрадном завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 25 января порядка 25 тысяч жителей Отрадного в Кировском районе Ленобласти остались без воды из-за прорыва на трубопроводе.

Как сообщили в пресс-службе «Леноблводоканала», аварийно-восстановительные работы в Отрадном завершились в тот же вечер – рабочие устранили вытекание у дома №8 по улице Гагарина. Водоснабжение восстановлено, давление в тубах – рабочее.

В администрации города отметили, что все работы были выполнены своевременно.

По всем возникшим вопросам жители могут обратиться на круглосуточную горячую линию Леноблводоканала по номеру 8(812) 409-00-01 или написать в социальные сети.