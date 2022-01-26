Экономическую полицию Петербурга и Ленобласти возглавил начальник УЭБ Москвы Лобанов

Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен Михаил Лобанов. Ранее он занимал аналогичную должность в Москве.

На ГУ МВД по Москве говорится, что Михаил Лобанов родился в Рязани и начинал свою карьеру в местном УВД в 2003 году. С 2009 года Лобанов работал замначальника ВОГ МВД по Республике Ингушетия. В Москве он начал работать с 2019 года. Там же ему дали звание генерала-майора полиции.