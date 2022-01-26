Экономическую полицию Петербурга и Ленобласти возглавил начальник УЭБ Москвы Лобанов

Автор: Гузель Галимова
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Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен Михаил Лобанов. Ранее он занимал аналогичную должность в Москве.

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Фото: ГУ МВД

На ГУ МВД по Москве говорится, что Михаил Лобанов родился в Рязани и начинал свою карьеру в местном УВД в 2003 году. С 2009 года Лобанов работал замначальника ВОГ МВД по Республике Ингушетия. В Москве он начал работать с 2019 года. Там же ему дали звание генерала-майора полиции.

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11.01.2022 326
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