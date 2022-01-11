Павел Немчинов назначен председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти

Павел Артурович Немчинов до этого момента возглавлял комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

На новую должность Павел Артурович назначен с 12 января 2022 года распоряжением губернатора Ленинградской области.

Павел Немчинов родился 20 августа 1981 года в Гатчине. В 2003 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал юристом в различных организациях. С 2014 года работает в администрации Ленобласти: заместителем председателя комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, заместителем главы комитета государственного экологического надзора, заместителем председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области.