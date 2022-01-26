Фото: в районе порта Усть-Луга столкнулись большегруз и рейсовый автобус, есть погибший

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло в Кингисеппском районе Ленобласти в районе порта Усть-Луга – столкнулись большегруз и рейсовый автобус.

По предварительным данным, автобус двигался по межмуниципальному маршруту номер №83, когда в него врезался большегруз, перевозивший на трале экскаватор.

апр

В результате ДТП погиб один человек. Информация об аварии утоянется.

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Фото: в районе порта Усть-Луга столкнулись большегруз и рейсовый автобус, есть погибший смертельное дтп, порт Усть-Луга, Кингисеппский район, аваария
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25.01.2022 153
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