Фото: в районе порта Усть-Луга столкнулись большегруз и рейсовый автобус, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Кингисеппском районе Ленобласти в районе порта Усть-Луга – столкнулись большегруз и рейсовый автобус.

По предварительным данным, автобус двигался по межмуниципальному маршруту номер №83, когда в него врезался большегруз, перевозивший на трале экскаватор.

В результате ДТП погиб один человек. Информация об аварии утоянется.