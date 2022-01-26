В Петербурге и Ленобласти за год задержали 240 мошенников, обманувших пенсионеров

За минувший 2021 го в Петербурге и Ленобласти задержали 240 мошенников, которые обманули пенсионеров.

Всего за 12 месяцев было возбуждено 495 уголовных дел, когда жертвами обманов становились пенсионеры, жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны. Больше половины из этих преступлений было раскрыто, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Чаще всего мошенники пользуются одними и теми же схемами. Например, они представляются родственниками, попавших в трудную жизненную ситуацию, для разрешения которых мошенники требуют крупную сумму денег. Или проникают в квартиру под видом соцработников или коммунальных служб. Также по завышенным ценам предлагают ремонт, установку оборудования, лекарства, постельное белье или мед. Некоторые мошенники пытаются завладеть правом собственности на квартиру.

В ведомстве отметили, что раскрытие преступлений в отношении пожилых людей стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД.

Буквально на этой неделе в Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве — в полицию обратилась 62-летняя женщина, которую обманули на крупную сумму, взятую в кредит.