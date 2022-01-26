В Сосновом Бору обокрали квартиру главного специалиста ЛАЭС-2

По информации ivbg.ru, 25 января около 11:00 в полицию Соснового Бора обратился 31-летний главный специалист одного из отделов ЛАЭС-2.

Пока он был на работе, в его квартиру дома на улице Парковой в Сосновом Бору проник вор. Чтобы попасть в жилище, он вскрыл замок.

Добычей злоумышленника стали ноутбук, золотые кольца, кулоны и сережки. Материальный ущерб хозяина составил около 200 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.