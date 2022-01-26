Подробности: после ДТП в Шушарах 14 человек были доставлены в больницу

Пассажирам рейсового автобуса, столкнувшегося с фурой на Московском шоссе, потребовалась помощь медиков. Один человек находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга, семь пострадавших в результате ДТП доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, еще семеро пассажиров попали в городскую больницу № 26.

Как уточнили в ведомстве, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У остальных диагностированы легкие или средние травмы.

Напомним, авария произошла накануне утром на Московском шоссе в поселке Шушары.