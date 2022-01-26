Двое пациентов погибли в Петербурге после посещения гастроэнтеролога

Двое пациентов погибли, ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после гастроэнтероскопии в Петербурге.

Как стало известно порталу 78.ru в среду, 26 января, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В одной из больниц Выборгского района Северной столицы 23 и 25 января прошли, казалось бы, рядовые процедуры. Однако в обоих случаях они закончились летальным исходом. Также еще два пациента находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент следователи и криминалисты под руководством и. о. главы ГСУ СК России по Петербургу Андрея Голомбиевского осматривают место гибели людей. В больнице изымают документацию и другие улики.