Двое пациентов погибли в Петербурге после посещения гастроэнтеролога

Двое пациентов погибли, ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после гастроэнтероскопии в Петербурге.
Как стало известно порталу 78.ru в среду, 26 января, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
В одной из больниц Выборгского района Северной столицы 23 и 25 января прошли, казалось бы, рядовые процедуры. Однако в обоих случаях они закончились летальным исходом. Также еще два пациента находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент следователи и криминалисты под руководством и. о. главы ГСУ СК России по Петербургу Андрея Голомбиевского осматривают место гибели людей. В больнице изымают документацию и другие улики.
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26.01.2022 66