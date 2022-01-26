Ребенок умер от COVID-19 в Петербурге

Пациент в возрасте 1 года 2 месяцев умер от COVID-19 в больнице им. Филатова. Это первый случай в учреждении 2022 году.

За 2021 год от COVID-19 в больнице умер один ребенок. За 2020 год – двое. Речь о случаях, когда причиной смерти был именно COVID-19.

Как сообщает fontanka.ru, в ноябре 2021 года сообщалось, что во втором детском стационаре в Санкт-Петербурге умерли еще пять детей.