Ребенок умер от COVID-19 в Петербурге

Пациент в возрасте 1 года 2 месяцев умер от COVID-19 в больнице им. Филатова. Это первый случай в учреждении 2022 году.
За 2021 год от COVID-19 в больнице умер один ребенок. За 2020 год – двое. Речь о случаях, когда причиной смерти был именно COVID-19.
Как сообщает fontanka.ru, в ноябре 2021 года сообщалось, что во втором детском стационаре в Санкт-Петербурге умерли еще пять детей.
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25.11.2021 1724