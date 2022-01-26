В Совете Федерации 26 января состоялось 516 пленарное заседание, открывшее весеннюю сессию верхней палаты российского парламента. На заседании выступила спикер Валентина Матвиенко.
«Валентина Ивановна обозначила приоритеты и направления, по которым мы будем работать. Она поставила перед каждым сенатором и палатой регионов в целом очень важную задачу – работать по региональной повестке и решать самые трудные и сложные задачи, которые возникают в регионах», – рассказал Сергей Перминов
Парламентарий отметил, что Валентина Матвиенко призвала представителей регионов в Совете Федерации работать на результат. Также Сергей Перминов рассказал об обсуждении реновации школ.
В Совете Федерации принял решение о продлении сроков на заявки от регионов для участия в этой программе.
«Я прямо в ходе пленарного заседания имел возможность связаться с Евгением Львовичем Барановским. Евгений Львович подтвердил, что в Ленинградской области уже подготовлены все необходимые пакеты документов», – отметил Сергей Перминов
По мнению сенатора, отсутствие задержек в Ленинградской области свидетельствует о высоком профессионализме «Команды 47» под руководством Александра Дрозденко и умении работать в рамках нацпроектов.
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26.01.2022 63