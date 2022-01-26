Для уборки улиц от снега в Агалатово купят дополнительную технику

Дополнительная компактная коммунальная техника будет задействована на улицах Агалатовского сельского поселения Всеволожского района.

Новые машины помогут в уборке улиц от залежей снега.

С помощью дополнительной техники будет решена снежная проблема в узких проездах поселения. Со средствами на закупку спецмашин окажет помощь Всеволожский район.