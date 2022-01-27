В Ленобласти разработают поэтапную систему ужесточения ограничений

В Ленобласти в скором времени разработают поэтапную систему ужесточения ограничений, об этом на заседании правительства Ленобласти сообщил Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что сейчас необходимо снизить нагрузку на здравоохранение. И есть только два пути: или массовая вакцинация, или ужесточение ограничений.

«Наша задача — сберечь максимально систему здравоохранения, чтобы сберечь жизни! Потому надо разработать поэтапную систему ужесточения ограничений. Будем делать так, если иначе никак не можем убедить ленинградцев вакцинироваться. Силы врачей не бесконечны», — отметил Александр Дрозденко.

В Ленобласти за неделю количество заболевших Covid-19 увеличилось в три раза. Только за последние сутки в Ленобласти было зафиксировано 912 новых случаев. В связи с этим регион ужесточил короновирусные ограничения.