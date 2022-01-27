В Сосновом Бору массово «заминировали» школы

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 27 января, в Сосновом Бору Ленобласти прошла массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании.  

Были эвакуированы ученики и сотрудники школ №№1-3 и 5-7. Информация о минировании учебных заведений не подтвердилась – подозрительных предметов не обнаружено. Необходимые оперативные мероприятия продолжаются.

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Фото: газета «Маяк»

По России прокатилась очередная волна лжеминирований. Уже больше недели в разных регионах эвакуируют образовательные учреждения. Только в Ленобласти из-за лжеминеров эвакуировал школы во Всеволожске, Новогорелово и Волосово.

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