На месте «Невской мануфактуры» предложили сделать музей блокады Ленинграда

Петербургская активистка заявила, что существующий в городе музей несопоставим с масштабами тех страшных событий.

Портал 78.ru взял комментарий у попечителя социального проекта «Про жизнь» Екатерины Стаценко. Блогер предложила создать на месте сгоревшей в прошлом году «Невской мануфактуры» масштабный музей блокады Ленинграда.

По словам Стаценко, в Северной столице нет значимых учреждений, где нынешнее и последующее поколение смогло бы хоть немного прочувствовать то, через что прошли наши предки. Активистка считает, что здание «Невской мануфактуры» подходит идеальным образом.

Напомним, один из крупнейших за последние 20 лет пожаров в Петербурге произошел 12 апреля прошлого года. ivbg.ru активно освещал события, происходящие в производственном здании. При ликвидации огня двое спасателей погибли, еще несколько получили серьезные ожоги.