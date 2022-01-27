В Рябово волк прибежал во двор пятиэтажки и утащил кота

Автор: Гузель Галимова
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В Тосненском районе Ленобласти волк утащил кошку со двора многоэтажки. Момент нападения сняла местная жительница и опубликовала в соцсети.

Все произошло поздно вечером 26 января у подъезда пятиэтажки на улице Лениградской в Рябово. Волк схватил кота и утащил его мимо детской площадки в сторону гаражей. Судя по видео, шансов вырваться из пасти у животного не было.

В Рябово волк прибежал во двор пятиэтажки и утащил кота Тосненский район, рябово, волки
В Рябово волк прибежал во двор пятиэтажки и утащил кота Тосненский район, рябово, волки
В Рябово волк прибежал во двор пятиэтажки и утащил кота Тосненский район, рябово, волки
Скрин видео: Катерина Закирова, группа "Подслушано в Рябово", ВК

В местной администрации сообщили, что в курсе вечерней вылазки хищника. Информация передана в комитет по животному миру Ленобласти.

Это уже не первое нападение волков на животных в населенных пунктах Ленобласти. Под Тихвином хищники растерзали уже несколько собак, а в Тосненском районе волки съели собаку на цепи.

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26.01.2022 329
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